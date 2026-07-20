Un video generato dall'intelligenza artificiale mostra una scena ambientata nell'antica Roma, dove un personaggio che si presenta come ex generale condanna a morte due figure politiche attuali. Nel filmato, uno dei personaggi chiede se si tratta della campagna elettorale prevista, mentre un altro risponde con una battuta. La scena include immagini di un leone e di un boia, con riferimenti a personaggi politici e alle loro reazioni. La produzione è stata diffusa online, senza conferma di coinvolgimento diretto di persone reali.

Siamo nell’antica Roma, e l’ex generale Vannacci condanna a morte Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Un leone e il “boia” Giuseppe Barboni. Il pentastellato si domanda se “questa è la campagna elettorale che ci spetta?”e il leader Fn ribatte “seconda supercazzola” “Il Generale Robervs Vannaccivsscena Colosseo, Giuseppe Barbonis”. È questa la descrizione sotto il video generato con l’aiuto dell’IA condiviso da Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Un video ambientato nell’antica Roma, dove l’ex generale è nelle vesti dell’Imperatore che ordina l’esecuzione a morte di Giuseppe Conte, segretario del Movimento 5 Stelle ed Elly Schlein, segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci imperatore: il video IA in cui condanna a morte Schlein e Conte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vannacci imperatore romano in un video creato con l'AI condanna a morte Elly Schlein e Giuseppe Conte

Vannacci posta VIDEO AI in cui da gladiatore romano condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini: "Con falce e martello"Un militare ha pubblicato un video su un social, in cui si vede vestito da gladiatore romano e condanna a morte alcune figure politiche italiane, tra...

Temi più discussi: Barboni Briatore 3.0, il vannacciano che ha messo ko l'immigrato: È stato giusto fare così; Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata. Gara o prove d’intesa?; Vannacci accusa: 'Genova blindata per colpa della sinistra'. E attacca Salis; Scontro Nocentini-Alessi, si passa alle vie legali.

Vannacci imperatore romano nei video con l'AI condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini. Il leader M5S: Incita alla violenza, ma non ci intimorisce x.com

Vannacci vestito da imperatore ordina la morte di Schlein e Conte in un video creato con l'IAFa discutere sui social un reel che ritrae il capo di Futuro Nazionale mentre fa giustiziare quattro avversari politici, legati al centro del Colosseo. Il leader pentastellato: Un messaggio che incit ... avvenire.it

In un video fatto con l'Ia Vannacci vestito da imperatore ordina la morte dei nemici politiciVannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g mo ... ansa.it