Garlasco e il pixel del dubbio i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la nostra percezione

Negli ultimi giorni sui social sono comparsi diversi video riguardanti il caso di Garlasco, realizzati utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. Questi contenuti mostrano immagini e sequenze che sembrano rappresentare fatti e persone coinvolte, ma sono stati generati artificialmente. La diffusione di questi video ha suscitato discussioni sulla loro attendibilità e sui rischi legati alla manipolazione delle immagini in ambito legale e mediatico.

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