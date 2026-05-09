Garlasco e il pixel del dubbio i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la nostra percezione
Negli ultimi giorni sui social sono comparsi diversi video riguardanti il caso di Garlasco, realizzati utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. Questi contenuti mostrano immagini e sequenze che sembrano rappresentare fatti e persone coinvolte, ma sono stati generati artificialmente. La diffusione di questi video ha suscitato discussioni sulla loro attendibilità e sui rischi legati alla manipolazione delle immagini in ambito legale e mediatico.
Nelle ultime settimane stanno spuntando sui social video creati con l'intelligenza artificiale basati sul caso di Garlasco. Vanno tutti nella stessa direzione: Andrea Sempio è rappresentato come un bugiardo, i suoi alibi vengono smontati e diventano meme, la sua immagine distrutta. È un assedio cognitivo che cambia un pixel alla volta la nostra percezione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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