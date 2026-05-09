Garlasco e il pixel del dubbio i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la percezione

Negli ultimi giorni sui social sono comparsi video realizzati con intelligenza artificiale legati al caso di Garlasco. Questi contenuti mostrano immagini e scene che sembrano riprodurre eventi o persone coinvolte. La loro diffusione ha attirato l’attenzione di molti utenti, diventando un argomento di discussione online. I video sono stati creati con tecnologie di intelligenza artificiale e suscitano curiosità e dubbi tra gli spettatori.

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