Garlasco e il pixel del dubbio i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la percezione

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni sui social sono comparsi video realizzati con intelligenza artificiale legati al caso di Garlasco. Questi contenuti mostrano immagini e scene che sembrano riprodurre eventi o persone coinvolte. La loro diffusione ha attirato l’attenzione di molti utenti, diventando un argomento di discussione online. I video sono stati creati con tecnologie di intelligenza artificiale e suscitano curiosità e dubbi tra gli spettatori.

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Nelle ultime settimane stanno spuntando sui social video creati con l'intelligenza artificiale basati sul caso di Garlasco. Vanno tutti nella stessa direzione: Andrea Sempio è rappresentato come un bugiardo, i suoi alibi vengono smontati e diventano meme, la sua immagine distrutta. È un assedio cognitivo che cambia un pixel alla volta la nostra percezione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Garlasco, i tabulati che smentiscono Sempio: In 8 mesi chiamò casa Poggi solo poco prima dell’omicidio.

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