Garlasco e il pixel del dubbio i video di Andrea Sempio creati con l’IA che cambiano la percezione
Negli ultimi giorni sui social sono comparsi video realizzati con intelligenza artificiale legati al caso di Garlasco. Questi contenuti mostrano immagini e scene che sembrano riprodurre eventi o persone coinvolte. La loro diffusione ha attirato l’attenzione di molti utenti, diventando un argomento di discussione online. I video sono stati creati con tecnologie di intelligenza artificiale e suscitano curiosità e dubbi tra gli spettatori.
Nelle ultime settimane stanno spuntando sui social video creati con l'intelligenza artificiale basati sul caso di Garlasco. Vanno tutti nella stessa direzione: Andrea Sempio è rappresentato come un bugiardo, i suoi alibi vengono smontati e diventano meme, la sua immagine distrutta. È un assedio cognitivo che cambia un pixel alla volta la nostra percezione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una raccolta di contenuti
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“Il sangue c’era”. È la frase attribuita ad Andrea #Sempio e captata in auto che ora pesa nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara #Poggi facebook
"Quando sono andato io...il sangue c'era. Lui (Stasi) non se n'è reso conto ma...senza accorgersene ha evitato le macchie". È il 12 maggio 2025 quando Andrea Sempio pronuncia queste parole, è da solo in auto e parla del sangue presente in casa Poggi. #G x.com