Giuseppe Barboni, imprenditore del settore del lusso e iscritto a Fn, ha raccontato la sua versione dei fatti dopo aver aggredito un cittadino iracheno a San Benedetto del Tronto. In un’intervista televisiva, ha detto di non desiderare una medaglia, ma ha evitato di fornire dettagli sull’accaduto. L’uomo ha espresso la volontà di chiarire la propria posizione senza entrare in polemiche.

Giuseppe Barboni, l’imprenditore nel settore del lusso, iscritto a Fn, che ha aggredito a San Benedetto del Tronto un cittadino di origini irachene, ha fornito in tv la sua versione dei fatti. Barboni ha anche ribadito pubblicamente il suo sostegno a Vannacci, da lui definito “il nostro De Gaulle”. Il leader di Futuro Nazionale, poche ore dopo, ha preso però pubblicamente le distanze. Che ruolo ha Giuseppe Barboni in Fn La versione di Barboni sull'aggressione a San Benedetto del Tronto Roberto Vannacci "scarica" Giuseppe Barboni Che ruolo ha Giuseppe Barboni in Fn Giuseppe Barboni è stato ospite (in collegamento) della trasmissione L’aria che tira su La7 nella mattinata di martedì 14 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Barboni iscritto a Fn parla dopo l'aggressione a San Benedetto, "non dico che vorrei medaglia, ma..."

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Giuseppe Barboni: Mi candido sindaco a San Benedetto

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