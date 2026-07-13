Ascoli Piceno militante Fn Giuseppe Barboni picchia un iracheno che blocca il traffico | Tormenta la città da mesi - VIDEO

Un uomo è stato ripreso mentre veniva colpito con pugni da un militante di un movimento politico, che ha anche condiviso il video sui social. L'aggressione è avvenuta in strada, dove l'uomo, di origine irachena, stava bloccando il traffico. Secondo quanto riferito, il militante ha detto che l’uomo tormenta la città da mesi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze legali o sui motivi specifici dell'aggressione.

L'imprenditore Giuseppe Barboni, iscritto a Futuro Nazionale e vicino a Roberto Vannacci, aggredisce un uomo in strada a pugni e pubblica il video sui social Giuseppe Barboni, imprenditore e militante di Futuro Nazionale (Fn), ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui picchia un im. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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