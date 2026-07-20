Roberto Vannacci ha dichiarato che, per un accordo con il governo, è necessario un documento scritto e che non ci siano compromessi senza garanzie. Pur lasciando aperta la possibilità di un'intesa, ha specificato che il suo movimento, appartenente al centrodestra, non vuole assumere ruoli subalterni all’interno della coalizione.

Roberto Vannacci apre alla possibilità di un’intesa con Giorgia Meloni, ma pone una serie di condizioni politiche precise. Il fondatore di Futuro Nazionale afferma che il movimento appartiene all’area del centrodestra, ma non intende ricoprire un ruolo subordinato all’interno della coalizione. Per questo, in caso di proposta da parte della presidente del Consiglio, chiede un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile, accompagnato da tempi certi per l’attuazione degli impegni. Tra i punti indicati figurano il controllo dell’ immigrazione nel rispetto della legge, la revisione del Green Deal, il ritorno al nucleare, la riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, il rafforzamento della sicurezza, la costruzione di nuove carceri, la tutela delle imprese e una politica estera orientata all’interesse nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci detta le condizioni a Meloni: “Serve un accordo scritto, nessuna cambiale in bianco”

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Roberto Vannacci risponde sulla presunta apertura di Meloni ad un suo ingresso nel centrodestra

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