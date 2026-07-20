Il generale Vannacci ha dichiarato di essere aperto a un accordo con il centrodestra, ma senza veti e chiedendo un impegno programmatico pubblico. Ha inoltre affermato che il movimento di cui fa parte sta crescendo, con l’adesione di sindaci, consiglieri comunali e amministratori locali. Nessuna indicazione su alleanze specifiche o nomi, solo la richiesta di chiarezza e trasparenza in eventuali accordi.

Niente veti sull’eventuale coalizione: «Però vorrei un accordo programmatico pubblico». «Mentre gli altri bofonchiano, Futuro nazionale si espande! Ogni giorno un sindaco, un consigliere comunale, un amministratore locale decide di raggiungere i figli di nessuno. L’avanguardismo futurista è contagioso, e non esiste vaccino. Per molti l’incubo continua». Scrive così su Facebook Roberto Vannacci, il leader di Futuro nazionale sotto i riflettori dei sondaggisti dopo l’approvazione della nuova legge elettorale. Nelle simulazioni di YouTrend infatti lo «stabilicum» andrebbe bene al centrodestra solo se allargasse la coalizione a Fn di Vannacci, mentre se Giorgia Meloni e gli alleati corressero senza il generale, la nuova legge elettorale premierebbe di fatto il campo largo (con Italia viva inclusa). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci apre al centrodestra: «Ma nessuna cambiale in bianco»

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Secondo l'ultimo #sondaggio #Piepoli senza alleanza con #Vannacci #Centrodestra sotto il #CampoLargo (anche se solo dello 0,5%) x.com

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