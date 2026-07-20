Vannacci pronto a un accordo con Meloni ma detta le condizioni e lo vuole per iscritto
Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è disposto a collaborare con la premier, ma chiede un accordo scritto e pubblico. Le sue condizioni riguardano i principali temi del partito, come la gestione dell’immigrazione e la revoca degli aiuti all’Ucraina. La proposta di un’intesa formale arriva dopo che Vannacci ha manifestato la volontà di influenzare le decisioni politiche, insistendo sulla trasparenza e sulla chiarezza degli impegni.
Roberto Vannacci vuole imporre a Meloni la sua linea. Il leader di Futuro Nazionale apre alla premier ma detta le condizioni: un accordo scritto, pubblico e sui principali temi all'ordine del giorno di Fn, dalla remigrazione alla revoca degli aiuti all'Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#inonda @InOndaLa7 #meloni è decisa per la riforma della legge elettorale si sente dire che #dibattista è pronto a schierarsi con un suo movimento penso che #vannacci voglia trovare accordo sa bene che gli costerà qualcosa @MarcelloSorgi x.com
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