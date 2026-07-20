Vannacci pronto a un accordo con Meloni ma detta le condizioni e lo vuole per iscritto

Notizia in breve

Vannacci, leader di Futuro Nazionale, è disposto a collaborare con la premier, ma chiede un accordo scritto e pubblico. Le sue condizioni riguardano i principali temi del partito, come la gestione dell’immigrazione e la revoca degli aiuti all’Ucraina. La proposta di un’intesa formale arriva dopo che Vannacci ha manifestato la volontà di influenzare le decisioni politiche, insistendo sulla trasparenza e sulla chiarezza degli impegni.