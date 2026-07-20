Roberto Vannacci si conferma una spina nel fianco del centrodestra e soprattutto di Giorgia Meloni. Per la presidente del Consiglio il dilemma è evidente: se decide di imbarcare il generale nella coalizione rischia di perdere la faccia; se gli chiude la porta, potrebbe perdere le elezioni. Una trappola che rivela quanto la maggioranza sia diventata fragile e dipendente da una forza ancora più radicale. I numeri spiegano perché Meloni non possa ignorare Vannacci. Secondo l’ultimo sondaggio di Emg Different, Fratelli d’Italia scende al 24,6%, mentre Futuro Nazionale sale al 7,3%, ormai a un passo dalla Lega, ferma al 7,4%. Nel confronto tra coalizioni il centrodestra si attesta al 42,2% ed è superato dal campo largo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vannacci detta le condizioni a Meloni. E la mette in imbarazzo con un video

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VANNACCI SI SCHIERA CON MELONI SUL PATENTINO ANTIFA

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