Vannacci detta le condizioni a Meloni E la mette in imbarazzo con un video
Un video diffuso da Roberto Vannacci mette in difficoltà la presidente del Consiglio. Nel filmato, il generale impone condizioni alla leader del centrodestra, creando imbarazzo. La premier si trova così di fronte a un dilemma: accogliere Vannacci nella coalizione potrebbe compromettere la sua immagine, ma escluderlo potrebbe danneggiare le possibilità di vittoria alle elezioni. La situazione evidenzia le tensioni tra il generale e le forze politiche al governo.
Roberto Vannacci si conferma una spina nel fianco del centrodestra e soprattutto di Giorgia Meloni. Per la presidente del Consiglio il dilemma è evidente: se decide di imbarcare il generale nella coalizione rischia di perdere la faccia; se gli chiude la porta, potrebbe perdere le elezioni. Una trappola che rivela quanto la maggioranza sia diventata fragile e dipendente da una forza ancora più radicale. I numeri spiegano perché Meloni non possa ignorare Vannacci. Secondo l’ultimo sondaggio di Emg Different, Fratelli d’Italia scende al 24,6%, mentre Futuro Nazionale sale al 7,3%, ormai a un passo dalla Lega, ferma al 7,4%. Nel confronto tra coalizioni il centrodestra si attesta al 42,2% ed è superato dal campo largo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
VANNACCI SI SCHIERA CON MELONI SUL PATENTINO ANTIFA
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