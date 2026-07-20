Un video virale sui social mostra un personaggio in stile gladiatore che, interpretato con immagini generate dall’intelligenza artificiale, sembra uccidere le figure di un politico e di una leader politica nel Colosseo. Il filmato, definito molto trash, ha suscitato molte reazioni online. La scena utilizza immagini maldestramente ricreati e ha generato discussioni sulla sua natura provocatoria. Nessuna persona reale appare nel video, che si basa su effetti digitali e rappresentazioni artistiche.

Fa discutere sui social un video, molto trash, con personaggi ricreati anche maldestramente dall’intelligenza artificiale, che ritrae il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci nei panni di un condottiero dell’antica Roma. Ma ci sono anche diti medi alzati, fasci littori, falci, martelli e finti leoni che camminano con la sciatica. Il reel, pubblicato su Instagram e poi ricondiviso dallo stesso Vannacci, mostra il generale in abiti imperiali mentre, in una sequenza dai toni volutamente spettacolari, ordina la morte di alcuni avversari politici. Vannacci e il video in cui ordina l’omicidio di Conte e Schlein. Tra le scene più... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vannacci, bufera sul video tamarro: vestito da gladiatore ammazza Conte e Schlein nel Colosseo

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