Roberto Vannacci vuole un accordo scritto con Giorgia Meloni

«Futuro Nazionale appartiene all’area della destra, ma non farà la ruota di scorta». Lo dice Roberto Vannacci, in un’intervista al Corriere dell’Umbria, in riferimento all’ipotesi in cui dalla premier Giorgia Meloni arrivasse la proposta di entrare nella coalizione di centrodestra e a quali condizioni. Un accordo programmatico. Alla premier verrebbe chiesto nel caso “un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile con tempi precisi. Controllo sull’immigrazione e emigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull’interesse nazionale», spiega il fondatore di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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Roberto Vannacci è stato interrotto dalla ex Miss Italia Denny Mendez

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Roberto Vannacci vuole la scuola con classi in base a merito e profitto, "i meno bravi avrebbero supporto"Durante un convegno a Palazzo San Macuto, un eurodeputato ha presentato il suo programma politico per l’istruzione.

Temi più discussi: Roberto Vannacci è il pifferaio magico dell’estremismo; Comunque vada il Melonellum decreterà un vincitore: Vannacci; Vannacci: Siamo in un poliziesco americano?. La replica di Aprile: Qui i ruoli sono ben definiti, io faccio le domande; Pescara, tensioni al comizio di Roberto Vannacci.

Io credo che in questo paese esista solo una grande destra, che parte da Roberto Vannacci e arriva fino a Melissa Satta, passando per Giuseppe Cruciani ed Emis Killa (cit.) #Roggero x.com

Meglio perdere che stare con lui. Così Meloni vuole battere Vannacci sui suoi temi e non stringere un'alleanzaDi sorpassi a destra Giorgia Meloni non vuol sentir parlarne: piuttosto t'asfalto, ci scherza su coi suoi. Ma visti i tempi che corrono è meglio coprirsi il ... ilmessaggero.it

Vannacci sulla legge elettorale: 'Meloni vada in Aula e tiri fuori gli attributi'Il leader di Futuro nazionale: 'Tutto aperto, anche la corsa da soli alle prossime elezioni'. 'Il campo largo? Camposanto che non vuole le preferenze' 'Ieri hanno vinto ancora gli infami della poltron ... ansa.it