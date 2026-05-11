Nel centrodestra si registra un nuovo scontro dopo le dichiarazioni di un esponente di una formazione politica. In un’intervista, ha accusato la coalizione di aver perso la propria identità politica e di essersi allontanata dagli obiettivi iniziali. La critica si inserisce in un contesto di tensioni interne e di discussioni sulla direzione futura del fronte politico. La posizione assunta ha suscitato reazioni tra gli alleati e i commentatori.

Roberto Vannacci torna all’attacco del centrodestra e lo fa con parole durissime. In un’intervista a La Verità, il leader di Futuro nazionale sostiene che la coalizione di governo abbia smarrito la propria identità politica e si sia allontanata dalle battaglie originarie. “Il centrodestra ha perso la trebisonda. Sembra tramortito”, afferma l’ex generale, convinto che sia arrivato il momento di reagire e rilanciare un progetto politico più radicale sui temi della sovranità nazionale, dell’immigrazione e dell’energia. Vannacci rivendica la crescita del suo movimento, parlando di migliaia di iscritti e centinaia di comitati già presenti sul territorio italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos nel centrodestra, Vannacci lancia l’affondo e apre a Meloni

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@mariellarosati Renzi non risparmia critiche a Salvini e alle ambizioni di Vannacci nel centrodestra. La coalizione è un coperto dove convivono anime incompatibili. Questo caos interno è l'opportunità per i riformisti di attrarre gli elettori stanchi. ?? x.com

Vannacci è un coglione! reddit