Caos nel centrodestra Vannacci lancia l’affondo e apre a Meloni
Nel centrodestra si registra un nuovo scontro dopo le dichiarazioni di un esponente di una formazione politica. In un’intervista, ha accusato la coalizione di aver perso la propria identità politica e di essersi allontanata dagli obiettivi iniziali. La critica si inserisce in un contesto di tensioni interne e di discussioni sulla direzione futura del fronte politico. La posizione assunta ha suscitato reazioni tra gli alleati e i commentatori.
Roberto Vannacci torna all’attacco del centrodestra e lo fa con parole durissime. In un’intervista a La Verità, il leader di Futuro nazionale sostiene che la coalizione di governo abbia smarrito la propria identità politica e si sia allontanata dalle battaglie originarie. “Il centrodestra ha perso la trebisonda. Sembra tramortito”, afferma l’ex generale, convinto che sia arrivato il momento di reagire e rilanciare un progetto politico più radicale sui temi della sovranità nazionale, dell’immigrazione e dell’energia. Vannacci rivendica la crescita del suo movimento, parlando di migliaia di iscritti e centinaia di comitati già presenti sul territorio italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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@mariellarosati Renzi non risparmia critiche a Salvini e alle ambizioni di Vannacci nel centrodestra. La coalizione è un coperto dove convivono anime incompatibili. Questo caos interno è l'opportunità per i riformisti di attrarre gli elettori stanchi. ?? x.com
Il centrodestra ha bisogno di riprendersi i voti di Roberto Vannacci per puntare a vincere le prossime elezioni. La Lega continua a scendere, anche mentre FdI e FI risalgono. Nel campo largo c’è una leggera flessione di Pd, M5s e Avs. facebook
Vannacci è un coglione! reddit