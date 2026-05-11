Caos nel centrodestra Vannacci lancia l’affondo e apre a Meloni

Da thesocialpost.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centrodestra si registra un nuovo scontro dopo le dichiarazioni di un esponente di una formazione politica. In un’intervista, ha accusato la coalizione di aver perso la propria identità politica e di essersi allontanata dagli obiettivi iniziali. La critica si inserisce in un contesto di tensioni interne e di discussioni sulla direzione futura del fronte politico. La posizione assunta ha suscitato reazioni tra gli alleati e i commentatori.

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Roberto Vannacci torna all’attacco del centrodestra e lo fa con parole durissime. In un’intervista a La Verità, il leader di Futuro nazionale sostiene che la coalizione di governo abbia smarrito la propria identità politica e si sia allontanata dalle battaglie originarie. “Il centrodestra ha perso la trebisonda. Sembra tramortito”, afferma l’ex generale, convinto che sia arrivato il momento di reagire e rilanciare un progetto politico più radicale sui temi della sovranità nazionale, dell’immigrazione e dell’energia. Vannacci rivendica la crescita del suo movimento, parlando di migliaia di iscritti e centinaia di comitati già presenti sul territorio italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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