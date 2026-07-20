La fontana in piazza San Francesco, appena ristrutturata, è stata danneggiata da atti vandalici. Sono stati rovinati i fari che illuminavano la statua di San Francesco e la parte in marmo bianco della struttura. Le operazioni di ripristino sono state interrotte a causa dei danni. Il sindaco ha commentato che si tratta di un atto che dimostra un livello di civiltà ormai perso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ La fontana in piazza San Francesco, appena recuperata, appena ristrutturata, è stata vandalizzata. Hanno buttato per aria i fari interni che illuminavano la statua di San Francesco, hanno vandalizzato anche la parte strutturale in marmo bianco che avevamo ristrutturato”. Al termine dell’inaugurazione dell’ Urban Center, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, visibilmente amareggiato, ha mostrato ai giornalisti presenti il video inviatogli da un tecnico del Comune prima di andare lui stesso sul posto per valutare l’entità dei danni alla fontana. “ Questo – ha spiegato De Luca – è un problema di fondo, il livello di civiltà e di responsabilità che si è completamente perduto nella nostra città, perfino il livello di buona educazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Vandalizzata fontana a Salerno, De Luca ‘perso ogni livello di civiltà’

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