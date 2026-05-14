Elezioni a Salerno Zambrano attacca De Luca | Salerno come Montecarlo? Siamo la Calcutta d’Italia
Durante la campagna elettorale a Salerno, il candidato Armando Zambrano ha criticato duramente l’attuale amministrazione, definendola la peggiore mai avuta. Ha inoltre paragonato la città a Montecarlo e Calcutta, senza fare riferimenti diretti ai nomi di politici o enti coinvolti. Le sue dichiarazioni sono state rivolte al sindaco uscente, con toni severi riguardo al lavoro svolto negli ultimi anni.
Parla di “un’amministrazione così scarsa, che è stata la peggiore che abbiamo mai avuto”, non le manda a dire il candidato a sindaco Armando Zambrano. ”Noi salernitani dobbiamo uscire da questa cappa di piombo che investe la città per cui nessuno è più veramente libero perché deve sottostare a.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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