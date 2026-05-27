Ogni giorno, ai noleggiatori con conducente che accedono al porto di Salerno, viene richiesto un pagamento in contanti di 25 euro. Questa richiesta avviene all’ingresso dello scalo, sia per accompagnare clienti in arrivo sia in partenza. I conducenti hanno presentato un esposto alle forze dell’ordine e scritto una lettera alla regione, chiedendo chiarimenti sulla legittimità di questa somma richiesta.

Tempo di lettura: 3 minuti «Ogni giorno, all’ingresso del porto di Salerno, ai noleggiatori con conducente che si recano allo scalo per accompagnare clienti in arrivo o in partenza viene chiesta una somma in contanti che ammonta a venticinque euro. Lo dichiarano i rappresentanti di ACNCC, sigla che raduna gli operatori NCC, che annunciano un esposto alla Guardia di Finanza dove chiederanno chiarimenti su quella che definiscono una “prassi consolidata” che colpisce, a parità di accesso, solo gli NCC (ai taxi non è richiesto nulla). Nelle ultime ore, l’Autorità Portuale avrebbe mandato una richiesta ufficiale di chiarimenti alla concessionaria. «Questo è un buon primo passo, perché finalmente abbiamo un atto ufficiale col quale è stato richiesto un chiarimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Porto di Salerno, NCC presentano esposto a GdF e scrivono a De Luca: “Paghiamo fino a 25 euro per ogni accesso, a quale titolo?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Regione Sicilia, De Luca chiede accesso a parere “secretato”: esposto contro Scurria e SiracusanoUn rappresentante della Regione Sicilia ha presentato un esposto all’autorità giudiziaria, chiedendo l’accesso a un parere considerato finora non...

A Fratte si discute del futuro dei rioni collinari di Salerno: Mulinaro e De Luca presentano la loro visione di cittàLo scorso martedì sera si è tenuto un incontro pubblico nei saloni parrocchiali della Chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere Fratte di Salerno.

Si parla di: Teverola, Boxing Improta: due cinture europee XFC per Mancino e De Rosa.

La rotta della coca fino al porto di Salerno, 15 indagati e otto arresti: colpo ai narcosDal Sud America alla Campania attraverso il porto di Salerno che si conferma crocevia dello spaccio internazionale di stupefacenti. È di 15 indagati, otto dei quali destinatari di ... ilmattino.it

Salerno, fiumi di cocaina in arrivo dal Sud America al porto: otto arrestiNella mattinata di oggi, 26 maggio, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale del Servizio centrale investigativo criminalità ... ilmattino.it