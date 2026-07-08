Benevento-Napoli via Valle Caudina | domani il viaggio-visita delle istituzioni Riapertura nel 2027?

Notizia in breve

Domani le autorità visiteranno il cantiere lungo la strada Valle Caudina, tra Benevento e Napoli. La riapertura della tratta è prevista nel 2027, secondo le comunicazioni ufficiali di EAV e RFI. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra istituzioni e aziende coinvolte nei lavori, che riguardano il potenziamento e la riqualificazione della linea ferroviaria. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli tecnici o sugli eventuali ritardi.