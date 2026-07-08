Benevento-Napoli via Valle Caudina | domani il viaggio-visita delle istituzioni Riapertura nel 2027?
Domani le autorità visiteranno il cantiere lungo la strada Valle Caudina, tra Benevento e Napoli. La riapertura della tratta è prevista nel 2027, secondo le comunicazioni ufficiali di EAV e RFI. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra istituzioni e aziende coinvolte nei lavori, che riguardano il potenziamento e la riqualificazione della linea ferroviaria. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli tecnici o sugli eventuali ritardi.
Tempo di lettura: 3 minuti “Come preannunciato dagli autorevoli rappresentanti di EAV e RFI in occasione del cantiere sui trasporti promosso nell’ambito di ‘Officina delle Aree Interne’, passiamo dalle parole ai fatti: domani, giovedì 9 luglio, tornerà il treno sulla linea Benevento-Cancello via Valle Caudina per un viaggio di ricognizione istituzionale insieme ai sindaci del territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), sottolineando l’importanza dell’iniziativa organizzata da EAV e dall’Amministratore Unico Umberto De Gregorio. “Si tratta di un momento altamente simbolico ma anche concreto – prosegue Mastella – perché consentirà agli amministratori locali di verificare direttamente lo stato dei lavori lungo una tratta strategica per la mobilità delle aree interne”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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