Venticinque anni dopo “Tre parole”, il brano che nel 2001 trasformò “sole, cuore, amore” in uno dei ritornelli più popolari della musica italiana, Valeria Rossi celebra l’anniversario di una canzone entrata nella storia del pop nazionale scegliendo di guardare avanti. Lo fa con “ Rivedendo Te ”, il nuovo singolo con SSD Project e Vima, nato da un’intuizione di Salvo Saverio D’Angelo, produttore, compositore e DJ che, per la prima volta nel proprio percorso artistico, porta la propria matrice house ed elettronica in una canzone interamente in lingua italiana. Un incontro che mette in relazione due storie musicali differenti: da una parte una delle voci più legate all’immaginario dei primi anni Duemila, dall’altra un progetto sviluppato tra house, dance, EDM e produzioni audiovisive, che con “Rivedendo Te” inaugura una nuova fase. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Valeria Rossi celebra i 25 anni di “Tre parole” con “Rivedendo Te”, il nuovo singolo con SSD Project e Vima

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“Con Tre Parole comprai casa ai miei genitori, qualcosa entra ancora oggi. Il ritornello originale diceva ‘sono il guaritore, sono il tuo dolore’, la casa discografica mi suggerì di cambiarlo”: parla Valeria RossiValeria Rossi ha raccontato di aver acquistato la casa dei genitori con il successo di “Tre Parole”, brano che continua a generare introiti.

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