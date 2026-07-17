A venticinque anni da quel fenomeno, la cantante guarda a quella stagione con gratitudine, ma senza nostalgia. «Non ho fatto tanto in ambito musicale, ma quel che ho fatto evidentemente è bastato», racconta a Fanpage.it. «Nei giorni scorsi mi sono recata al centro sociale Mosso per ritirare il premio Donne in Musica e mi sono resa conto di quanto questo successo sia nel cuore delle persone». La Siae l’ha definita ufficialmente un evergreen, «è salita di grado e ha ottenuto la qualifica. La canzone è tutt’ora suonata nei locali, sfruttata commercialmente. Qualcosa entra, ovviamente non come i primi tre anni quando ebbi l’opportunità di acquistare casa ai miei genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valeria Rossi, 25 anni dopo Tre parole: «Con quella canzone comprai casa ai miei genitori. Il successo ti espone, ma non sempre ti scalda. Oggi lavoro come terapeuta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valeria Rossi - Tre Parole (Top Of The Pops 2001)

Notizie e thread social correlati

Fabri Fibra, le parole del fratello Nesli dopo anni di lontananza: “Ti abbiamo sempre amato”Il fratello di Fabri Fibra, Nesli, ha scritto un messaggio pubblicamente, affermando di aver sempre amato il rapper nonostante gli anni di lontananza.

Toffolo attacca ancora Di Giovambattista: “Ti prestavi alle denunce che Lotito ti invitava a fare. Non ti sei preoccupato quando i miei amici sono stati…”A una settimana dal suo ultimo intervento, Fabrizio Toffolo torna a criticare Di Giovambattista, accusandolo di aver partecipato a denunce promosse...

Argomenti più discussi: Valeria Rossi: Con Tre Parole comprai casa ai miei genitori. Quel brano simbolo dell’ultima estate felice; I Visionatici Music Festival 2026, ecco i vincitori; J Music Festival finale a Terracina.