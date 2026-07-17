Valeria Rossi 25 anni dopo Tre parole | Con quella canzone comprai casa ai miei genitori Il successo ti espone ma non sempre ti scalda Oggi lavoro come terapeuta

Da vanityfair.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A venticinque anni da quel fenomeno, la cantante guarda a quella stagione con gratitudine, ma senza nostalgia. «Non ho fatto tanto in ambito musicale, ma quel che ho fatto evidentemente è bastato», racconta a Fanpage.it. «Nei giorni scorsi mi sono recata al centro sociale Mosso per ritirare il premio Donne in Musica e mi sono resa conto di quanto questo successo sia nel cuore delle persone». La Siae l’ha definita ufficialmente un evergreen, «è salita di grado e ha ottenuto la qualifica. La canzone è tutt’ora suonata nei locali, sfruttata commercialmente. Qualcosa entra, ovviamente non come i primi tre anni quando ebbi l’opportunità di acquistare casa ai miei genitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Valeria Rossi, 25 anni dopo Tre parole: «Con quella canzone comprai casa ai miei genitori. Il successo ti espone, ma non sempre ti scalda. Oggi lavoro come terapeuta»
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Valeria Rossi - Tre Parole (Top Of The Pops 2001)

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