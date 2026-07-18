Valeria Rossi ha raccontato di aver acquistato la casa dei genitori con il successo di “Tre Parole”, brano che continua a generare introiti. La cantante ha spiegato che il testo originale includeva le parole “sono il guaritore, sono il tuo dolore”, ma la casa discografica le ha consigliato di modificarlo. Rossi preferisce definire il pezzo “allietone” piuttosto che “tormentone”, anche se entrambi i termini sono comunemente usati. La canzone resta uno dei brani più riconoscibili della sua carriera.

Preferisce chiamarlo “allietone” perché allieta e non “tormentone”. Quale che sia la giusta definizione, Tre Parole è un brano che ricordano tutti quelli di una certa generazione e Valeria Rossi lo sa bene: “Non ho fatto tanto in ambito musicale, ma quel che ho fatto evidentemente è bastato”, dice a Fanpage dopo aver ritirato il premio Donne in musica. Nata a Tripoli nel 1969 e trasferitasi a Roma quando aveva un anno, Rossi racconta anche come nacque Tre Parole, inizialmente con un ritornello diverso (“sono il guaritore, sono il tuo dolore, sono la notte che deve passare”), poi modificato su suggerimento della casa discografica: “Non ebbi problemi, sono elastica, accolgo le richieste degli altri e percepisco quando sono sentite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con Tre Parole comprai casa ai miei genitori, qualcosa entra ancora oggi. Il ritornello originale diceva ‘sono il guaritore, sono il tuo dolore’, la casa discografica mi suggerì di cambiarlo”: parla Valeria Rossi

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