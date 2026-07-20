Valdarno Jazz Estate debutta Global Love del sassofonista Daniele Malvisi inno alla gratitudine e all’amore
Il sassofonista Daniele Malvisi ha presentato il suo nuovo album “Global Love” durante il festival Valdarno Jazz Estate. La serata ha visto un pubblico numeroso, con il debutto del progetto che celebra la gratitudine e l’amore attraverso l’improvvisazione jazz. La performance si è svolta in una piazza affollata, con Malvisi e i suoi musicisti che hanno interpretato i brani dal vivo, coinvolgendo gli spettatori.
Arezzo, 20 luglio 2026 – Dopo il sold out di Bill Frisell Trio & Greg Tardy, per Valdarno Jazz Estate, la rassegna che restituisce alle piazze e agli spazi all'aperto del territorio la voce più autentica del jazz, martedì 21 luglio sul palco in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno si esibirà il Daniele Malvisi Quintet, capitanato dal noto sassofonista, che presenterà il nuovo disco “Global Love”, inno alla gratitudine e alla vita. Un repertorio che nasce dalla capacità dei bambini di rappresentare ciò che accomuna gli esseri umani al di là delle differenze culturali, religiose e sociali. Un tema che attraversa l’intero lavoro di Malvisi e che trova nella musica il linguaggio più immediato e universale per parlare di empatia, solidarietà e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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