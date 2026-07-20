Valdarno Jazz Estate debutta Global Love del sassofonista Daniele Malvisi inno alla gratitudine e all’amore

Notizia in breve

Il sassofonista Daniele Malvisi ha presentato il suo nuovo album “Global Love” durante il festival Valdarno Jazz Estate. La serata ha visto un pubblico numeroso, con il debutto del progetto che celebra la gratitudine e l’amore attraverso l’improvvisazione jazz. La performance si è svolta in una piazza affollata, con Malvisi e i suoi musicisti che hanno interpretato i brani dal vivo, coinvolgendo gli spettatori.