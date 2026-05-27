Songs i love… that you’ll love too il racconto musicale condiviso del PunkFunk debutta con Fabrizio Cammarata
Domenica 31 maggio alle 19, il PunkFunk di Palermo apre un nuovo progetto chiamato “Songs I Love… that you’ll love too”. Si tratta di un evento che non prevede un dj set o un concerto tradizionale, ma un racconto musicale condiviso. L’iniziativa si svolge in via Napoli 810 e si concentra sulla musica amata, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione tra gli ascoltatori. La prima serata vede la partecipazione di Fabrizio Cammarata.
Non un dj set, non un concerto, ma un racconto musicale condiviso. Domenica 31 maggio alle 19 il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) inaugura “Songs I Love. that you’ll love too”, un nuovo progetto pensato per mettere al centro la musica amata, quella capace di definire identità, emozioni e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Love You Love You Song – Official Music Video | Mansur Khan | Sandip & Mistu @localduoFilm
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