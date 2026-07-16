Martedì 21 luglio a San Giovanni Valdarno si terrà il secondo concerto di Valdarno Jazz Estate, dopo il successo del primo con Bill Frisell. Sul palco ci sarà il nuovo progetto del sassofonista toscano, Daniele Malvisi, che presenterà “Global Love”. L’evento si svolgerà in piazza Masaccio e vedrà Malvisi raccontare l’infanzia e l’amore universale attraverso la musica. La rassegna riprende così con un appuntamento che coinvolge pubblico e artisti in un’atmosfera all’aperto.

Arezzo, 16 luglio 2026 – . Dopo il grande successo del concerto inaugurale di Bill Frisell, martedì 21 luglio a San Giovanni Valdarno il secondo appuntamento della rassegna con il nuovo progetto del sassofonista toscano. Un viaggio musicale dedicato ai bambini e a ciò che unisce gli esseri umani al di là di ogni confine. Ingresso gratuito L’entusiasmo e la partecipazione che hanno accompagnato il concerto inaugurale di Bill Frisell hanno confermato ancora una volta il forte richiamo del Valdarno Jazz Estate. Forte di questo straordinario avvio, la rassegna torna a San Giovanni Valdarno con un nuovo appuntamento capace di coniugare qualità artistica, riflessione e sensibilità umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdarno Jazz Estate torna in piazza Masaccio: Daniele Malvisi racconta l’infanzia e l’amore universale con “Global Love”

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