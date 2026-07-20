Milano minaccia polizia locale con un coltello con la scritta Allah Akbar | 31enne arrestato a Baranzate

Da milano.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 31 anni si è presentato al comando di Polizia locale di Baranzate e ha estratto un coltello da cucina con lama di 20 centimetri, minacciando i presenti. Sul coltello, erano visibili le scritte «Allah Akbar». L’individuo è stato subito arrestato. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha sequestrato l’arma e ha condotto l’uomo in centrale per le formalità di rito.

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Si è presentato al comando di Polizia locale di Baranzate (Milano), e ha estratto un coltello da cucina con lama della lunghezza di 20 centimetri e, brandendolo in aria, ha minacciato i presenti. Sono così intervenuti i carabinieri della Tenenza di Bollate che lo hanno bloccato e disarmato senza che opponesse resistenza. Sul coltello, che è stato sequestrato, era riportata, con pennarello indelebile, la scritta «Allah Akbar».  L'uomo è stato arrestato in flagranza per attentato per finalità terroristica e minaccia ad un corpo amministrativo o ai suoi singoli componenti. Si tratta di un 31enne marocchino, con precedenti, irregolare,... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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