Usano il taser contro un 23enne a Cremona ma il giovane non si ferma | due agenti in ospedale uno operato

Notizia in breve

Due agenti sono finiti in ospedale e uno è stato operato dopo aver tentato di fermare un 23enne che aveva opposto resistenza. L’episodio è avvenuto nella notte e ha coinvolto l’uso del taser contro il giovane, che però non si è fermato. L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.