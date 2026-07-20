Usano il taser contro un 23enne a Cremona ma il giovane non si ferma | due agenti in ospedale uno operato

Da virgilio.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due agenti sono finiti in ospedale e uno è stato operato dopo aver tentato di fermare un 23enne che aveva opposto resistenza. L’episodio è avvenuto nella notte e ha coinvolto l’uso del taser contro il giovane, che però non si è fermato. L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

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È scattato un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito a un episodio avvenuto nella notte a Cremona. Un cittadino egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, è stato fermato dopo una serie di episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, culminati in una violenta aggressione agli agenti intervenuti. La sequenza degli eventi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, quando le Volanti della Questura di Cremona sono state chiamate a intervenire nuovamente per fermare il giovane straniero, già destinatario di una misura di prevenzione dell’“Avviso Orale” emessa dal Questore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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