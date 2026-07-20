Usano il taser contro un 23enne a Cremona ma il giovane non si ferma | due agenti in ospedale uno operato
Due agenti sono finiti in ospedale e uno è stato operato dopo aver tentato di fermare un 23enne che aveva opposto resistenza. L’episodio è avvenuto nella notte e ha coinvolto l’uso del taser contro il giovane, che però non si è fermato. L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
È scattato un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito a un episodio avvenuto nella notte a Cremona. Un cittadino egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, è stato fermato dopo una serie di episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, culminati in una violenta aggressione agli agenti intervenuti. La sequenza degli eventi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, quando le Volanti della Questura di Cremona sono state chiamate a intervenire nuovamente per fermare il giovane straniero, già destinatario di una misura di prevenzione dell’“Avviso Orale” emessa dal Questore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Cremona.
Notizie e thread social correlati
Fuga a tutta velocità in Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesiUn uomo si è messo alla guida di una Maserati con l’intenzione di compiere un gesto autolesionista, dopo aver lasciato alcuni regali sotto casa...
Semina il panico con la Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesiUn uomo in Maserati con intenzioni autolesioniste ha lasciato regali sotto l’abitazione dell’ex compagna, poi si è messo alla guida in modo...
Temi più discussi: Semina il panico con la Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesi; Salis contro Vannacci: Sperimentazione taser mai partita, le spara sempre più alte per attirare l'attenzione; Como, rissa al Parco Sant'Elia: tenta di colpire un poliziotto con una roncola, taser per fermarlo; Faenza, aggredisce una donna in centro e si scaglia contro i Carabinieri: fermato con il taser e arrestato - SIM Carabinieri.
A casa ha inveito contro i soccorritori, intervenuti i carabinieri con il taser x.com
Violenta aggressione contro gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo a Brescia. Un 33enne ha reagito con calci e pugni agli accertamenti in Questura ed è stato bloccato con il taser dopo aver ferito alcuni poliziotti. Arrestata anche una donna destin facebook
Semina il panico con la Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesiDopo un inseguimento da farwest, un 38enne è stato riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo per sfuggire ai poliziotti ha minacciato di tagliarsi la gola con quella che si è r ... msn.com
Carabinieri usano il taser in due aggressioni nel CuneeseCarabinieri aggrediti a Fossano e Savigliano: il taser blocca gli aggressori, nessun militare ferito gravemente ... it.blastingnews.com