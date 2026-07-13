Un uomo in Maserati con intenzioni autolesioniste ha lasciato regali sotto l’abitazione dell’ex compagna, poi si è messo alla guida in modo pericoloso. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno tentato di bloccarlo. Dopo aver rifiutato l’alt, gli agenti hanno usato il taser per fermarlo. Il giudice ha condannato l’uomo a sette mesi di reclusione.

Si mette alla guida della sua Maserati con propositi suicidi, dopo avere lasciato alcuni regali sotto casa dell’ex compagna. La donna dà l’allarme alle forze dell’ordine. Subito si mettono sulle sue tracce due volanti della questura. La Maserati viene intercettata in Corso Giovecca a Ferrara. L’uomo, 38 anni, residente a Persiceto nel Bolognese, invece di fermarsi, accelera mettendo a repentaglio la vita dei passanti e degli agenti. La corsa termina in via Agni dove il fuggiasco cerca di tenere lontani i poliziotti urlando e minacciando di tagliarsi la gola con quella che poi si rivela essere una torcia. Per fermarlo gli agenti sono costretti a usare il taser. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semina il panico con la Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesi

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