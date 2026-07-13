Un uomo si è messo alla guida di una Maserati con l’intenzione di compiere un gesto autolesionista, dopo aver lasciato alcuni regali sotto casa dell’ex compagna. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno avviato un inseguimento. Durante la fuga, gli agenti hanno utilizzato un taser per fermare il veicolo. Il giudice ha condannato l’uomo a sette mesi di reclusione.

Si mette alla guida della sua Maserati con propositi suicidi, dopo avere lasciato alcuni regali sotto casa dell’ex compagna. La donna dà l’allarme alle forze dell’ordine e subito si mettono sulle sue tracce due volanti della questura. La Maserati che sta guidando viene intercettata in Corso Giovecca a Ferrara. L’uomo, 38 anni, residente a Persiceto, invece di fermarsi, accelera mettendo a repentaglio la vita dei passanti e degli agenti. La corsa termina in via Agni dove il fuggiasco cerca di tenere lontani i poliziotti urlando e minacciando di tagliarsi la gola con quella che poi si rivela essere una torcia. Per fermarlo gli agenti sono costretti a usare il taser. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuga a tutta velocità in Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terrorismo anarchico, sette arresti in tutta Italia per i sabotaggi sull’Alta velocità. Volevano "costringere lo Stato a fare i conti"Sette persone sono state arrestate in tutta Italia nell’ambito di un’operazione contro un gruppo anarchico sospettato di aver compiuto sabotaggi sui...

Modena, piomba a tutta velocità con l’auto sui passanti: diversi feriti. Poi fugge e accoltella chi cerca di fermarloUn'auto è entrata in corsa sui passanti in via Emilia Centro a Modena, provocando diversi feriti.

Temi più discussi: Fuga a tutta velocità in Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesi; Fuga contromano a Roma est: preso latitante dopo inseguimento da brivido; Vede la polizia e scappa: inseguimento in strada, denunciato 34enne ubriaco; Partinico, fugge al posto di blocco e con la moto investe una donna: arrestato 39enne.

Fuga a tutta velocità in Maserati. Per fermarlo gli agenti usano il taser. Il giudice lo condanna a sette mesiDopo un inseguimento da Far West, un 38enne è stato riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo per sfuggire ai poliziotti aveva minacciato di tagliarsi la gola con quella che si ... msn.com

Velocità di fuga e M Drive reddit

Evade dai domiciliari, inseguimento a tutta velocità: era anche senza patenteBologna, 18 marzo 2026 – Via Stalingrado è stata teatro di un rocambolesco inseguimento tra un 22enne a bordo di un’auto e una volante dei carabinieri. Molte le manovre spericolate nel bel mezzo del ... ilrestodelcarlino.it