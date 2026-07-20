morto daniele compatangelo corrispondente la7 a washington

Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington, è deceduto. Recentemente aveva condotto un’intervista telefonica a Donald Trump, che aveva suscitato polemiche. La sua presenza in tv era nota per aver coperto eventi politici e aver partecipato a servizi per il programma ‘L’aria che tira’. La notizia della sua morte è stata diffusa dai colleghi e dai media italiani.

È morto Daniele Compatangelo, il giornalista de La7 corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a `L'aria che tira´. È scomparso improvvisamente a causa di un malore, conferma la madre. Nato a Savona e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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