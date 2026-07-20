Una Vespa ha colpito un'impalcatura di un cantiere in via Laura Zampeschi, nel centro storico di Tolentino, poco prima di mezzogiorno. L’impatto ha fatto cadere un muratore che si trovava sull'impalcatura. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza per il trasporto dell’uomo, le sue condizioni non sono state rese note.

Tolentino, 20 luglio 2026 – Urta con la Vespa il trabattello di un cantiere e il muratore cade a terra. È successo questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Laura Zampeschi a Tolentino, in pieno centro storico. Un ottantunenne in sella alla sua Vespa, per cause in corso di accertamento, avrebbe colpito accidentalmente l’impalcatura mobile su cui si trovava l’operaio. Il pensionato è stato portato in ambulanza all’ospedale di Macerata per i controlli del caso. Mentre per l’operaio, che avrebbe fatto un volo di 4-5 metri, è stata allertata l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Era cosciente ma urlava e si lamentava per il dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urta con la Vespa un'impalcatura, cade muratore. Interviene l'eliambulanza

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