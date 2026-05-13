Bimba di 22 mesi cade da una scala a chiocciola interviene l' eliambulanza

Nel pomeriggio di oggi, nel territorio comunale di Castelplanio, un'eliambulanza è intervenuta a seguito di un incidente domestico. Una bambina di 22 mesi è caduta da una scala a chiocciola e ha ricevuto assistenza medica sul posto prima di essere trasportata in ospedale. L'intervento è stato necessario per le ferite riportate dalla piccola e per le cure richieste.

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CASTELPLANIO – Intervento dell’eliambulanza nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Castelplanio, per un incidente domestico occorso a una bimba di 22 mesi. Stando a una prima ricostruzione, la bimba attorno alle 15,30 sarebbe caduta da una scala a chiocciola interna all’abitazione dove.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi respiratoria nello studio del pediatra: bimba di 16 mesi trasportata in eliambulanza al RuggiMomenti di apprensione a Roccadaspide, dove una bambina di sedici mesi ha avuto una crisi respiratoria questa mattina nello studio del pediatra. Nembro, cade da una scala: morto un uomo di 69 anniNembro (Bergamo), 11 aprile 2026 - È morto poco prima delle 7 di oggi, sabato 11 aprile, cadendo da una scala: la vittima è un uomo di 69 anni. Argomenti più discussi: Emergenza per una bimba di 8 mesi, trasportata d’urgenza da Lamezia a Genova; Dramma sfiorato ieri sera a Sampierdarena. Un bimbo di soli sei mesi è stato vittima di un tentativo di sequestro mentre si trovava nel passeggino ed era a spasso con i genitori. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 in via del Campasso. La notizia su Primo; Padova, bimba rifiuta di incontrare il padre, ma il tribunale gliela affida comunque: il caso finisce in Parlamento; Famiglia nel bosco, scontro sul ricovero della bimba. La versione di Cantelmi: Nessuno ha chiamato la madre. Ricordo bene quella storia. Pover'uomo lui e la piccola non hanno mai avuto giustizia. Spezza il cuore. E' morto a 46 anni il papà di Matilda, la bimba di 22 mesi uccisa a Roasio x.com G E M M A . Studio Nail Tech | di Esposito G. (@gemma_studionailtech) threads Salvata la gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Loria vicino Treviso: È ancora gravissimaTreviso, incidente domestico: amputata una gamba alla bambina di 18 mesi travolta dal tosaerba guidato dal padre ... virgilio.it