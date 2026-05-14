Cade dall’impalcatura mentre tinteggia la casa di campagna | 50enne trasferito in elisoccorso

Da agrigentonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di circa cinquant’anni è stato trasportato in elisoccorso dopo essere caduto da un’impalcatura mentre lavorava nella propria casa di campagna nelle campagne di Licata. L'incidente si è verificato in contrada Piano Cannelle, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire l’uomo in ospedale. La dinamica dell’accaduto è al momento sotto verifica.

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Momenti di apprensione in contrada Piano Cannelle, nelle campagne di Licata, dove un uomo di circa cinquant’anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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