Cade dall’impalcatura mentre tinteggia la casa di campagna | 50enne trasferito in elisoccorso
Un uomo di circa cinquant’anni è stato trasportato in elisoccorso dopo essere caduto da un’impalcatura mentre lavorava nella propria casa di campagna nelle campagne di Licata. L'incidente si è verificato in contrada Piano Cannelle, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire l’uomo in ospedale. La dinamica dell’accaduto è al momento sotto verifica.
Momenti di apprensione in contrada Piano Cannelle, nelle campagne di Licata, dove un uomo di circa cinquant’anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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