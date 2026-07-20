Uranio impoverito in Kosovo poi il tumore | risarcimento da 300mila euro per ex comandante Aeronautica

Un ex comandante dell’Aeronautica Militare ha ricevuto un risarcimento di 300mila euro dopo aver sviluppato un tumore. La causa riguarda l’esposizione all’uranio impoverito durante un’operazione in Kosovo, dove ha servito per oltre trent’anni. La sentenza riconosce il collegamento tra la malattia e l’ambiente di lavoro del militare, senza ulteriori dettagli sui procedimenti legali o sulle parti coinvolte.

Vittima del dovere. Per oltre trent’anni Nunzio Santucci ha servito lo Stato indossando l’uniforme dell’Aeronautica Militare ricoprendo incarichi operativi e di comando. Nella sua lunga carriera ha svolto il ruolo di comandante di compagnia presso il Ministero a Roma fino a guidare il Gruppo Difesa dell’aeroporto di Djakovica, in Kosovo, durante la missione internazionale Joint Guardian. Allora il suo compito era garantire la sicurezza del contingente italiano. Oggi, a distanza di tanti anni, il Tribunale di Velletri riconosce che proprio quelle missioni gli sono costate la salute e che Nunzio Santuccia, ex tenente colonnello dell’aeronautica di Albano Laziale, oggi 75enne, è Vittima del Dovere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kosovo, ex militare vittima del dovere: nesso con l’uranio impoveritoLa Corte ha stabilito un collegamento tra la malattia di un ex militare e l’esposizione all’uranio impoverito durante il servizio.

«Prese il cancro per l'amianto del Kosovo»: 300 mila euro di risarcimento per un militare dell'AeronauticaIl tribunale di Velletri ha riconosciuto il collegamento tra il tumore di un ex militare e il suo servizio in Kosovo.

Temi più discussi: Uranio impoverito in Kosovo, poi il tumore. Risarcimento da 300mila euro per un ex comandante dell'aeronautica; Prese il cancro per l'amianto del Kosovo: 300 mila euro di risarcimento per un militare dell'Aeronautica; Kosovo, Uranio Impoverito: ex ufficiale Aeronautica riconosciuto vittima del dovere; Kosovo e tumore: il Tribunale riconosce Nunzio Santucci Vittima del Dovere.

Uranio impoverito in Kosovo, poi il tumore. Risarcimento da 300mila euro per un ex comandante dell'aeronautica Accertato il nesso tra il carcinoma e il servizio in missione nei Balcani. Per il tribunale Nunzio Santucci è vittima del dovere x.com

Uranio impoverito in Kosovo, poi il tumore. Risarcimento da 300mila euro per un ex comandante dell'aeronauticaVittima del dovere. Per oltre trent'anni Nunzio Santucci ha servito lo Stato indossando l'uniforme dell'Aeronautica Militare ricoprendo incarichi operativi e di comando. Nella sua lunga carriera ha ... romatoday.it

Ex soldato muore 25 anni dopo la missione in Kosovo: È colpa dell'uranio impoverito. Ci raccontava che eliminavano le mine solo con una mascherina chirurgica e normali guantiMuore di tumore a 25 anni dalla missione in Kosovo: il caso di Francesco Porcelluzzi, spentosi pochi giorni fa a 45 anni, è all’attenzione del generale Roberto Vannacci, vicesegretario federale della ... corrieredelveneto.corriere.it