Il tribunale di Velletri ha riconosciuto il collegamento tra il tumore di un ex militare e il suo servizio in Kosovo. L’uomo, ora 75enne, ha ricevuto un risarcimento di 300 mila euro. L’ammalato aveva servito l’Italia in missione nei Balcani prima di sviluppare il cancro. La sentenza stabilisce il nesso tra la malattia e l’esposizione all’ambiente durante il servizio militare.

Ha servito l'Italia in missione nei Balcani, poi si è ammalato di tumore: ora, il tribunale di Velletri ha stabilito il nesso tra il carcinoma e il servizio in Kosovo per Nunzio Santucci, ex tenente colonnello dell'Aeronautica, oggi 75enne. Lo riporta l'Osservatorio nazionale amianto, che parla di «vittima del dovere». Santucci, originario di Albano Laziale, ha indossato l'uniforme dell'Aeronautica militare per oltre trent'anni ricoprendo incarichi operativi e di comando. Nella sua lunga carriera, riporta l'Osservatorio, ha svolto il ruolo di comandante di compagnia presso il ministero a Roma fino a guidare il gruppo Difesa dell'aeroporto di Djakovica, in Kosovo, durante la missione internazionale Joint Guardian. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Prese il cancro per l'amianto del Kosovo»: 300 mila euro di risarcimento per un militare dell'Aeronautica

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