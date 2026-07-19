Un uomo di 43 anni di origine marocchina è deceduto a Bologna durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. L’allarme era stato dato da residenti, che avevano segnalato il suo stato di agitazione. Un video mostra il fermo, mentre le cause della morte sono ancora da accertare. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.

Un uomo di 43 anni, di origine marocchina, è morto a Bologna durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. A dare l’allarme erano stati alcuni residenti, che avevano segnalato il suo stato di agitazione. Un video diffuso nelle ultime ore mostra le fasi del fermo. Nelle immagini si vedono due agenti che immobilizzano l’uomo a terra mentre lui urla “ Aiuto, basta, basta “. Dopo alcuni minuti smette di divincolarsi e non risponde più, mentre sul posto sono presenti anche i soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, durante l’intervento sarebbe stato utilizzato spray urticante e l’uomo sarebbe stato immobilizzato con fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Bologna, muore un 43enne durante l’intervento della polizia: il video del fermo

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BOLOGNA, muore durante un intervento della POLIZIA. Le urla in un video: AIUTO, BASTA

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A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia reddit

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