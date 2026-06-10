i mercati promuovono il risiko bancario e unicredit si rafforza in commerzbank

I mercati continuano a favorire le operazioni di fusione e acquisizione nel settore bancario. Dopo l’annuncio dell’offerta pubblica di acquisto su Monte dei Paschi, i dati mostrano che l’operazione è stata approvata dai mercati. Nel frattempo, Unicredit ha rafforzato la propria posizione nel capitale di Commerzbank, consolidando la propria presenza nel settore.

Il primo giudice del risiko bancario restano i mercati. E i dati del giorno dopo confermano la piena promozione dell’opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi. In una giornata in cui le Borse europee hanno chiuso in ordine sparso, Milano è stata la migliore, spinta dal risiko bancario. Il Ftse Mib ha comunque ripiegato dopo aver toccato il suo nuovo record intraday a 51.240 punti. Premiati tutti i titoli coinvolti nell’operazione: Intesa Sanpaolo (+0,9%), Mps (+2,63%), Mediobanca (+2,97%) e anche Unipol (+4,67%), che rileverà il marchio di Mps e 635 filiali. E vola anche Generali, che sale del 2,13% aggiornando i suoi massimi storici e superando per la prima volta la soglia dei 40 euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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