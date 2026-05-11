Risiko bancario la BCE bacchetta Berlino | De Guindos difende l’offerta UniCredit

La Banca centrale europea ha espresso critiche nei confronti delle posizioni adottate dalla Germania riguardo alla proposta di acquisizione tra UniCredit e Commerzbank. Nel frattempo, il vicepresidente della BCE ha difeso l’offerta presentata da UniCredit, anche in risposta alle tensioni politiche tra Italia e Germania sul tema. La vicenda coinvolge diverse istituzioni europee e ha suscitato reazioni da parte dei governi interessati.

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Il diverbio politico-finanziario tra Roma e Berlino sul dossier UniCredit-Commerzbank registra una svolta significativa con l’intervento del vicepresidente uscente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, che in un’intervista al Financial Times ha apertamente censurato la posizione del governo tedesco sull’offerta pubblica di scambio lanciata dall’istituto di Piazza Gae Aulenti. Le parole di De Guindos al FT. “Il problema principale di questo tipo di messaggi nazionali è che minano la credibilità dell’unione dei risparmi e degli investimenti. È molto difficile per i governi sostenere di essere favorevoli all’Unione dei risparmi e.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Risiko bancario, la BCE bacchetta Berlino: De Guindos difende l’offerta UniCredit ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mps, Unicredit, Bpm, Generali: la nuova fase del risiko bancarioIl risiko bancario italiano va verso una fase di tregua e normalizzazione all’ombra dei grandi fondi e investitori internazionali? Gli sviluppi delle... BCE, De Guindos: “Serve prudenza sui tassi per tensioni in Iran? Punti chiave Come influenzerà il conflitto in Iran la decisione della BCE a giugno? Perché lo shock energetico potrebbe colpire l'inflazione prima... Argomenti più discussi: Banche in fermento tra risiko e conti, corrono UniCredit e Mps, giù Bper; BCE pronta alla stretta se la guerra in Iran dura; B.Mediolanum: Doris, risiko bancario puo' avvantaggiarci nel breve; M&A, il risiko bancario entra nella fase due: da Orcel a Castagna, come si muovono i CEO. Occhio sul terzo polo, l’incognita Intesa. Risiko Bancario, il vicepresidente della Bce uscente Luis De Guindos attacca il governo tedesco per la sua opposizione alla scalata di Commerzbank da parte di Unicredit. Cosa ha detto De Guindos al FT, con @elisaapiazza x.com Risiko bancario, la BCE bacchetta Berlino: De Guindos difende l’offerta UniCreditIl vicepresidente uscente dell’Eurotower critica l’opposizione tedesca all’OPS su Commerzbank: contraria allo spirito del mercato unico. Titoli in rialzo a Piazza Affari e a ... quifinanza.it