Ungheria Magyar propone la scacchista Polgàr come presidente

Il premier ungherese ha proposto Judit Polgár come futura presidente dello Stato. La candidatura è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli sul processo. La decisione arriva dopo aver evidenziato la volontà di un presidente “di cui ogni ungherese possa andare fiero”. La proposta sarà valutata dalle autorità competenti secondo le procedure previste. La Polgár è nota per la sua carriera negli scacchi, diventando una delle più grandi giocatrici di sempre.

Il premier ungherese Péter Magyar ha proposto la leggenda degli scacchi Judit Polgár come prossima capo dello Stato dell’Ungheria, ritendendo che il Paese abbia bisogno di un presidente “di cui ogni ungherese possa andare fiero”. Lo scrivono i media internazionali, tra cui l’agenzia Belga. La diretta interessata non ha ancora risposto alla proposta. Péter Magyar ha annunciato su Facebook che incontrerà la scacchista oggi, lunedì 20 luglio, per chiederle se sia disposta a ricoprire l’incarico fino all’adozione di una nuova Costituzione ungherese. Judit Polgár, 49 anni, è universalmente considerata la più grande scacchista di tutti i tempi. Ha... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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