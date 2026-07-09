Da alcune settimane circolano meme che mostrano il presidente della Repubblica ungherese mentre legge una copia del quotidiano francese Le Monde. La diffusione di queste immagini avviene in un contesto di tensione politica tra il governo e i reduci dell’era Orbán. Il presidente, figura istituzionale, è stato messo al centro di discussioni pubbliche e social riguardo alla sua posizione e ai suoi atteggiamenti nei confronti delle politiche del governo.

Da qualche settimana, diversi meme ritraggono Tamás Sulyok, Presidente della Repubblica ungherese, mentre legge una copia del quotidiano francese Le Monde. Nessuna didascalia o nessun commento corredano le immagini satiriche. Al pubblico italiano tali vignette potrebbero dire poco, ma per gli ungheresi il messaggio è chiaro: “ lemond ”, infatti, è un verbo ungherese che significa “dare le dimissioni”. Il significato politico di tali meme è quindi ben preciso e si inserisce nel contesto della crisi istituzionale creatasi in seguito alla vittoria di Péter Magyar alle elezioni dello scorso aprile. Chi ha seguito le vicende ungheresi degli... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ungheria di Magyar e la resa dei conti con i reduci dell’era Orban: primo nel mirino il presidente Sulyok

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