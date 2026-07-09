Graham Platner ha sospeso la campagna per il Senato degli Stati Uniti dopo essere stato accusato di violenza sessuale. La decisione è arrivata poche ore dopo che le accuse sono state rese pubbliche, portando alla sospensione ufficiale della sua candidatura. La sua campagna era in corso da diversi mesi, ma le accuse hanno portato a una brusca interruzione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal candidato o dai supporter.

Da giorni il popolare candidato Democratico del Maine riceveva pressioni politiche per le accuse di violenza sessuale contro di lui Graham Platner, il candidato Democratico del Maine per il Senato degli Stati Uniti, ha sospeso la propria campagna dopo giorni di pressioni da parte del suo stesso partito, per via delle accuse di violenza sessuale nei suoi confronti. In un video diffuso su X, Platner ha definito le accuse nei suoi confronti «completamente false», e spiegato che la sua decisione non è un’ammissione di colpa, ma il risultato delle pressioni politiche. Platner non ha ancora formalmente ritirato la sua candidatura: ha detto che lo farà solo quando avrà la certezza che il partito sceglierà il suo sostituto attraverso un processo «trasparente e democratico». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Graham Platner suspends campaign operations in Senate race amid sexual assault allegations

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