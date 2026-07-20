una crisi anche nel mar rosso sarebbe come una bomba atomica

Se le rotte nel Mar Rosso si chiudessero o diventassero instabili, le navi sarebbero costrette a circumnavigare l’Africa. La ricercatrice ha descritto questa situazione come una crisi di proporzioni simili a una bomba atomica, sottolineando che le conseguenze sarebbero disastrose. La chiusura delle rotte marittime influirebbe sui traffici commerciali e sulla logistica internazionale, causando ritardi e aumenti dei costi.

La ricercatrice, Anna Mahjar-Barducci: «La chiusura o l’instabilità delle rotte costringerebbe le navi a circumnavigare l’Africa. Le conseguenze? Disastrose. L’Iran trama con Huthi e Fratelli musulmani». Perché l’accesso al mare è diventato una necessità strategica per l’Etiopia? «L’Etiopia è il Paese più popoloso del Corno d’Africa e aspira ad avere un ruolo maggiore negli equilibri regionali. Senza accesso diretto al mare, però, rimane esclusa dai principali meccanismi di governance e sicurezza del Mar Rosso. Ottenere un accesso stabile ai porti significherebbe non solo facilitare il commercio, ma anche rafforzare il proprio peso politico nella regione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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