Una nave cargo è stata attaccata nel Mar Rosso domenica, al largo delle coste dello Yemen. La compagnia marittima britannica UKMTO ha confermato l’incidente, senza fornire ulteriori dettagli. La nave ha segnalato l’attacco, ma non si conoscono ancora le conseguenze o eventuali feriti. Non sono stati diffusi altri aggiornamenti sulla situazione o sui responsabili.

Una nave cargo ha segnalato di essere stata attaccata nel Mar Rosso domenica al largo delle coste dello Yemen, ha reso noto un’agenzia marittima britannica UKMTO. Nel messaggio l’UKMTO ha riferito che l’imbarcazione ha inviato un segnale di soccorso, affermando di essere stata attaccata da “aggressori armati non identificati” al largo di Hodeida, importante città portuale sulla costa dello Yemen. Secondo quanto ricostruito, un’imbarcazione si è avvicinata alla nave portarinfuse e ha aperto il fuoco, costringendo le guardie di sicurezza della nave a rispondere al fuoco, prima di tornare verso una nave più grande a circa 2 miglia nautiche (3,7 chilometri) di distanza, con il sistema di identificazione automatica disattivato, ha affermato l’UKMTO. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una nave cargo sotto attacco nel Mar Rosso al largo dello Yemen

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militare britannico afferma che una nave cargo riporta di essere sotto attacco nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen reddit

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