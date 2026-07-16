Guerra senza freni | l’Iran prepara il blocco del Mar Rosso il mondo teme una crisi energetica senza precedenti
L’Iran avrebbe chiesto agli Houthi di prepararsi a bloccare una delle principali rotte del petrolio nel Mar Rosso. Nella notte si sono verificati nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti, seguiti da una risposta dall’Iran. La situazione ha generato preoccupazioni su un possibile stop delle esportazioni di petrolio attraverso quella via strategica. La crisi ha attirato l’attenzione internazionale e sollevato timori di una escalation dei conflitti.
Teheran avrebbe chiesto agli Houthi di essere pronti a chiudere una delle principali rotte del petrolio mondiale. Nella notte nuovi attacchi Usa e risposta iraniana. Cresce il rischio di un conflitto regionale dagli effetti globali.. Lo scenario internazionale si fa sempre più esplosivo. Dopo settimane di escalation militare, il confronto tra Stati Uniti e Iran rischia ora di trasformarsi in una crisi capace di travolgere l’intero sistema energetico mondiale. Secondo quanto riferito da Reuters, citando tre fonti riservate, la leadership iraniana avrebbe chiesto ai ribelli Houthi dello Yemen di prepararsi a bloccare il traffico navale nel Mar Rosso qualora Washington decidesse di colpire le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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