Guerra senza freni | l’Iran prepara il blocco del Mar Rosso il mondo teme una crisi energetica senza precedenti

Notizia in breve

L’Iran avrebbe chiesto agli Houthi di prepararsi a bloccare una delle principali rotte del petrolio nel Mar Rosso. Nella notte si sono verificati nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti, seguiti da una risposta dall’Iran. La situazione ha generato preoccupazioni su un possibile stop delle esportazioni di petrolio attraverso quella via strategica. La crisi ha attirato l’attenzione internazionale e sollevato timori di una escalation dei conflitti.