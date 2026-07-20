Una nuova ciclabile si estende lungo il tracciato storico della Codognese, una strada che un tempo era la strada statale 234 nel comune di Maleo. La pista sarà dedicata ai cicloturisti che vogliono esplorare il Basso Lodigiano, offrendo un collegamento dedicato per le attività di ciclismo nella zona.

Maleo (Lodi) – Cicloturisti alla scoperta del Basso Lodigiano grazie a una nuova ciclabile. Correrà lungo il tracciato storico della Codognese, già strada statale 234, nel comune di Maleo. «Si parla di completamento, perché una prima porzione del percorso è prevista, a cura di Rete ferroviaria italiana, in fregio alla variante per il sottopassaggio ferroviario, ormai in cantiere – precisa il presidente del consiglio comunale Francesco Bergamaschi –. Dopo la Regione, ringraziamo la Provincia e il comune di Codogno che hanno condiviso l’idea progettuale, avanzata dal nostro Comune, che rimane l’ente attuatore». L’auspicio è che i cicloturisti,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una ciclovia lungo la storica Codognese

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