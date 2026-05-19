Treno della Valle | Ascom Abruzzo rilancia il confronto sulla riattivazione della storica linea e dice no alla ciclovia sulla San Vito-Lanciano
Ascom Abruzzo ha annunciato di voler riaprire il dibattito sulla possibilità di riattivare il “Treno della Valle”, una linea ferroviaria storica che collegava San Vito a Lanciano e all’entroterra fino a Castel di Sangro. Contestualmente, l’associazione ha espresso nettamente il suo dissenso nei confronti della realizzazione di una ciclovia sulla tratta San Vito-Lanciano. La questione riguarda quindi sia il potenziale ritorno del servizio ferroviario sia la destinazione di quella porzione di territorio, con posizioni chiare e rivendicate.
Ascom Abruzzo rilancia il confronto sul futuro della storica infrastruttura ferroviaria della Sangritana e sulla prospettiva di riattivazione del “Treno della Valle”, asse che per decenni ha collegato San Vito con Lanciano e l’entroterra, fino a Castel di Sangro, rappresentando, nella bella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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