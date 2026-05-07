In sella lungo la Ciclovia Pedemontana FVG3 | da Maniago a Sacile
Oggi si apre il quarto giorno di viaggio lungo la Ciclovia Pedemontana FVG3, con il sole che fa capolino. Dopo aver lasciato Sequals, si torna verso Maniago, punto di partenza per proseguire in direzione di Sacile. La pedalata si svolge su un percorso che collega i due centri, attraversando paesaggi della regione.
Un timido sole accompagna l’inizio del quarto giorno di viaggio. Da Sequals ci dirigiamo nuovamente verso Maniago, dove imbocchiamo la Ciclovia Pedemontana FVG3 in direzione Sacile. Dopo circa due ore di pedalata, superiamo il torrente Cellina, dalle acque smeraldine, attorniato dalle verdi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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