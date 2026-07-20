Il Milan ha deciso di acquistare Karetsas, un trequartista, durante il calciomercato estivo. Per concludere l’affare, la società necessita di una cifra ancora da definire. La squadra aveva già investito molto in fase offensiva con l'acquisto di Gonçalo Ramos. La trattativa per Karetsas si inserisce nella strategia di rafforzamento del reparto offensivo.

Il calciomercato estivo del Milan non si ferma ai botti d'inizio stagione. Dopo aver sistemato l'attacco con l'investimento monstre per Gonçalo Ramos (74 milioni di euro più bonus versati nelle casse del PSG) e puntellato la retroguardia con l'innesto di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni più bonus, la dirigenza di Via Aldo Rossi si concentra sulla trequarti. Al di là dell'imminente e formale rinnovo contrattuale di Luka Modri?, la freccia sul taccuino rossonero indica un nome preciso: K?nstantinos Karetsas. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato una forte conferma nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari profili vagliati per accendere la fantasia della squadra, il Milan ha deciso di stringere il cerchio attorno al gioiello greco classe 2007 di proprietà del KRC Genk. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Un trequartista per Amorim, il Milan ha scelto Karetsas: ecco quanto serve per prenderlo

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