Il Milan sta valutando due profili per il ruolo di trequartista, con l’obiettivo di adattarsi alle richieste di Ruben Amorim. La dirigenza sta accelerando le trattative, seguendo le indicazioni di un identikit di giocatore moderno, versatile e capace di creare occasioni offensive. Tra i nomi in corsa ci sono Alajbegovic e Karetsas, entrambi considerati adatti alle caratteristiche richieste. La società sta monitorando attentamente le trattative, senza comunicati ufficiali al momento.

Il Milan si muove, studia le mosse e accelera per il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di oggi, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino l'identikit perfetto per il gioco di Ruben Amorim: un trequartista moderno, versatile, capace di inventare e legare il gioco. I fari sono puntati su due profili principali, due scommesse internazionali., Il primo nome sulla lista è un vero e proprio pallino di Zlatan Ibrahimovic: Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco, di proprietà del Bayer Leverkusen ma reduce da un'ottima stagione in prestito al Salisburgo, è stato una delle grandi rivelazioni del Mondiale. A folgorare il club (e Ibra in primis, che lo ha esaltato pubblicamente dopo la prodezza contro il Qatar) sono state la sua progressione e la sua facilità di passo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim ha individuato due profili per il trequartista: caccia ad Alajbegovic e Karetsas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amorim ha individuato tre profili per il trequartista: caccia ad Alajbegovic, Karetsas e AttaIl Milan sta accelerando sul mercato per rinforzare il centrocampo, con particolare attenzione al ruolo di trequartista.

Milan, un trequartista per Amorim: Alajbegovic e Karetsas nel mirino, ieri incontro per Atta. I dettagliIl club ha incontrato ieri un trequartista e sta valutando Alajbegovic e Karetsas, mentre si è svolto un incontro per Atta.

Argomenti più discussi: Missione Amorim: gruppo e giovani per (ri)fare grande il Milan; Pulisic e Leao, quale futuro: la strategia del Milan è opposta; Modric resta? Amorim punta pure su Jashari: ecco come gestirà la convivenza; Gli allenatori della Serie A Enilive 2026/27.

GAZZETTA: AMORIM IN POLE, IL MILAN ACCELERA! Il Milan avrebbe individuato in Rúben Amorim il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. L'ex tecnico dello Sporting e del Manchester United avrebbe superato la concorrenza di Glasner, Jais - X x.com