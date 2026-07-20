Un rider vince il più prestigioso premio letterario della Cina grazie alle sue poesie scritte tra una consegna e l' altra

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un rider cinese di 56 anni ha vinto il Premio Lu Xun, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi del paese. Durante il giorno consegnava pasti a domicilio, mentre di notte scriveva poesie ispirate alla sua vita quotidiana. La sua attività di consegna e la poesia si sono intrecciate nel suo percorso, portandolo a ricevere il premio. La vittoria è stata annunciata recentemente, riconoscendo il suo talento poetico sviluppato tra una consegna e l’altra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di giorno consegnava pasti a domicilio, di notte trasformava le fatiche della sua quotidianità in poesia. Oggi Wang Jibing, rider cinese di 56 anni, è il vincitore del Premio Lu Xun, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari della Cina. La sua raccolta Low Flight racconta la vita dei lavoratori della gig economy e dimostra ancora una volta come la vita quotidiana possa dar vita a pagine di grande letteratura. Le poesie nate tra una consegna e l'altra. Molti dei componimenti raccolti in Low Flight sono stati scritti su piccoli fogli di carta o appuntati durante le brevi pause tra una consegna e l'altra. Wang Jibing lavora come rider dal 2019 e ha trovato proprio in quelle attese, ai semafori o davanti alle abitazioni dei clienti, il tempo per dare forma ai suoi pensieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

un rider vince il pi249 prestigioso premio letterario della cina grazie alle sue poesie scritte tra una consegna e l altra
© Quotidiano.net - Un rider vince il più prestigioso premio letterario della Cina grazie alle sue poesie scritte tra una consegna e l'altra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Il respiro degli Dei”: al monastero Santo Spirito la consegna del premio letterarioIl monastero Santo Spirito ospiterà martedì 19 maggio, a partire dalle 9,30, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario...

Leggi anche: Firenze sempre più mangificio e rider sempre più poveri: «Mai stati così tanti, anche 3 mila in attesa di una consegna»

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web