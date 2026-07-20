Un rider cinese di 56 anni ha vinto il Premio Lu Xun, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi del paese. Durante il giorno consegnava pasti a domicilio, mentre di notte scriveva poesie ispirate alla sua vita quotidiana. La sua attività di consegna e la poesia si sono intrecciate nel suo percorso, portandolo a ricevere il premio. La vittoria è stata annunciata recentemente, riconoscendo il suo talento poetico sviluppato tra una consegna e l’altra.

Di giorno consegnava pasti a domicilio, di notte trasformava le fatiche della sua quotidianità in poesia. Oggi Wang Jibing, rider cinese di 56 anni, è il vincitore del Premio Lu Xun, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari della Cina. La sua raccolta Low Flight racconta la vita dei lavoratori della gig economy e dimostra ancora una volta come la vita quotidiana possa dar vita a pagine di grande letteratura. Le poesie nate tra una consegna e l'altra. Molti dei componimenti raccolti in Low Flight sono stati scritti su piccoli fogli di carta o appuntati durante le brevi pause tra una consegna e l'altra. Wang Jibing lavora come rider dal 2019 e ha trovato proprio in quelle attese, ai semafori o davanti alle abitazioni dei clienti, il tempo per dare forma ai suoi pensieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un rider vince il più prestigioso premio letterario della Cina grazie alle sue poesie scritte tra una consegna e l'altra

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