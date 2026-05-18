Il respiro degli Dei | al monastero Santo Spirito la consegna del premio letterario
Il monastero Santo Spirito ospiterà martedì 19 maggio, a partire dalle 9,30, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario “Il respiro degli Dei: Agrigento tra mito e parola”. L’evento è promosso dal Rotaract Club Agrigento in collaborazione con il Rotary Club Agrigento. Durante la mattinata si svolgeranno le consegne dei riconoscimenti ai vincitori del concorso, dedicato alla valorizzazione della scrittura e della cultura locale. La cerimonia si svolge in un contesto storico e religioso di rilievo nella città.
Sarà il monastero Santo Spirito ad ospitare martedì 19 maggio, a partire dalle 9,30, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario “Il respiro degli Dei: Agrigento tra mito e parola”, iniziativa promossa dal Rotaract Club Agrigento insieme al Rotary Club Agrigento e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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