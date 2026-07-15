Firenze sempre più mangificio e rider sempre più poveri | Mai stati così tanti anche 3 mila in attesa di una consegna

A Firenze si registra un aumento dei rider in attesa di consegna, con circa 3.000 in attesa in alcune situazioni. La richiesta di consegne è elevata, ma la velocità di servizio non sempre soddisfa le esigenze. I lavoratori passano molte ore in attesa di ordini, anche durante le giornate di caldo intenso. La situazione evidenzia una crescita del numero di rider e una maggiore difficoltà nel garantire tempi di consegna rapidi.

Non la velocità né la resistenza, che pure servono in queste giornate di caldo estremo. No, la virtù dei rider è saper aspettare. Anche per diverse ore, in attesa di un ordine da consegnare. A raccontarlo sono loro stessi, soprattutto chi consegna per Deliveroo e Glovo lavorando a cottimo e sempre meno. Zulqarnain Haider, 34 anni, origini pachistane, arriva in via Cavour davanti al McDonald’s alle 11 di mattina. «È tardi per i miei standard, ma ieri per recuperare la giornata andata male ho lavorato fino alle 4». Di notte le piattaforme concedono bonus per spingere i rider a rimanere a lavoro. Ci sono i rientri dalla discoteca. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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