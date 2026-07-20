Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap che accompagna il pubblico italiano da trent'anni: Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 20 luglio Niko e Manuela saranno alle prese con l'ennesima uscita di Micaela, che stavolta ha un desiderio che sconvolgerà gli equilibri della famiglia. Intanto, per Rossella si profila all'orizzonte una nuova opportunità professionale. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 21 luglio: Micaela vuole Jimmy con sé

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Un Posto al Sole, Micaela vuole portarsi via JIMMY, Niko e Manuela sotto shock | Anticipazioni

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